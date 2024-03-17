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محليات

بوشيكيان شدد على أولوية الحوار وانتخاب رئيس

2024-03-17 | 05:37
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بوشيكيان شدد على أولوية الحوار وانتخاب رئيس
بوشيكيان شدد على أولوية الحوار وانتخاب رئيس

تمنى وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشيكيان "ألا تتوسع جبهة الجنوب"، متحدثاً عن "واقع حال فرضته إسرائيل على لبنان مع فارق جوهري يتمثل بتحقيق توازن في القوى"، مشيرا الى "استحالة تطبيق القرار 1701 من دون التزام الفريق الثاني بتطبيقه". وسأل: "ما سبب غياب المجتمع الدولي؟"

وشدد على أن "لبنان لا يقف متفرجاً بل يتحرك ضمن الأطر المتاحة، فالحكومة مواقفها واضحة ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب يقوم بواجبه تجاه ما يتعرض له لبنان وفق الدبلوماسية المعهودة".

ورأى عبر "صوت كل لبنان" أن "لبنان اليوم في مرحلة التحضير للمرحلة المقبلة وعندما تتبلور المعالم الاستراتيجية يمكن تحديد مسار الاستحقاقات العالقة"، مشددًا على "أولوية الحوار ومن ثم انتخاب رئيس جديد للجمهورية"، نافياً "ما يقال عن أن الثنائي أمل - حزب الله يتحكم بالبلد ويفرض سيطرته فهذا الكلام غير مقبول ولا يحاكي الواقع".

واعتبر أن "طاولة الحوار ضرورية وأساسية ولبنان في أشد الحاجة إلى جمع كل المكونات لمناقشة مستقبله لثلاثين سنة مقبلة ضمن أطر اتفاق الطائف الذي يبقى المرجع الأساسي".

وأشار إلى أن "لبنان تأخر في حل أزمة المودعين، ويجب أن تكون هناك ورشة عمل مشتركة لإعادة هيكلة المصارف وحل الأزمة الاقتصادية".

وختم: "نحن لا نتهرب من مسؤولياتنا في تحديد سعر الصرف بل ندرس ملفاتنا الداخلية بحذر كي لا تتأثر العملة".

بوشيكيان شدد على أولوية الحوار وانتخاب رئيس

محليات

وزير الصناعة

الحدود الجنوبية

فلسطين

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