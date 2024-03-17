بوشيكيان شدد على أولوية الحوار وانتخاب رئيس

وشدد على أن "لبنان لا يقف متفرجاً بل يتحرك ضمن الأطر المتاحة، فالحكومة مواقفها واضحة ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب يقوم بواجبه تجاه ما يتعرض له لبنان وفق الدبلوماسية المعهودة".

ورأى عبر "صوت كل لبنان" أن "لبنان اليوم في مرحلة التحضير للمرحلة المقبلة وعندما تتبلور المعالم الاستراتيجية يمكن تحديد مسار الاستحقاقات العالقة"، مشددًا على "أولوية الحوار ومن ثم انتخاب رئيس جديد للجمهورية"، نافياً "ما يقال عن أن الثنائي أمل - حزب الله يتحكم بالبلد ويفرض سيطرته فهذا الكلام غير مقبول ولا يحاكي الواقع".

واعتبر أن "طاولة الحوار ضرورية وأساسية ولبنان في أشد الحاجة إلى جمع كل المكونات لمناقشة مستقبله لثلاثين سنة مقبلة ضمن أطر اتفاق الطائف الذي يبقى المرجع الأساسي".

وأشار إلى أن "لبنان تأخر في حل أزمة المودعين، ويجب أن تكون هناك ورشة عمل مشتركة لإعادة هيكلة المصارف وحل الأزمة الاقتصادية".

وختم: "نحن لا نتهرب من مسؤولياتنا في تحديد سعر الصرف بل ندرس ملفاتنا الداخلية بحذر كي لا تتأثر العملة".