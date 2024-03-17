بالفيديو - العدو الاسرائيلي يشن غارة على بلدة عيترون

غارة إسرائيلية على #عيترون pic.twitter.com/E9LfTgTER9
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) March 17, 2024
غارة إسرائيلية على #عيترون pic.twitter.com/E9LfTgTER9
كتب النائب وضاح الصادق في تغريدة عبر إكس: "طالعنا نائب الأمين العام للجماعة الإسلامية بخطاب سفيه ومتعال يسخر فيه من إرادة أهل بيروت من خلال شتم وتخوين ممثليهم في البرلمان، لا لشيء إلا لأنهم يرفضون استباحة بيروت واغراقها بفوضى السلاح غير الشرعي".
أشار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى أنّ "مكمن الأزمة السياسية عندنا مخالفة الدستور الذي هو مقدّس في العالم كله ولا يُمس، فالدستور هو فخر الأوطان وملجأ المواطن"، متسائلاً: "كيف يمكن مخالفة الدستور وعدم انتخاب رئيس؟ بانتخابه تعود الثقة بلبنان ومؤسساته".
تُعلن هيئة إدارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات - ، تسهيلاً لإنجاز معاملات المواطنين وتقديم الخدمات بكفاءة أعلى، عن زيادة أيام العمل في المركز الرئيسي بالدكوانة