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محليات

"خطاب سفيه ومتعال".. الصادق يرد على نائب الأمين العام للجماعة الإسلامية

2024-03-17 | 07:32
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&quot;خطاب سفيه ومتعال&quot;.. الصادق يرد على نائب الأمين العام للجماعة الإسلامية
"خطاب سفيه ومتعال".. الصادق يرد على نائب الأمين العام للجماعة الإسلامية

كتب النائب وضاح الصادق في تغريدة عبر إكس: "طالعنا نائب الأمين العام للجماعة الإسلامية بخطاب سفيه ومتعال يسخر فيه من إرادة أهل بيروت من خلال شتم وتخوين ممثليهم في البرلمان، لا لشيء إلا لأنهم يرفضون استباحة بيروت واغراقها بفوضى السلاح غير الشرعي".

كتب النائب وضاح الصادق في تغريدة عبر إكس: "طالعنا نائب الأمين العام للجماعة الإسلامية بخطاب سفيه ومتعال يسخر فيه من إرادة أهل بيروت من خلال شتم وتخوين ممثليهم في البرلمان، لا لشيء إلا لأنهم يرفضون استباحة بيروت واغراقها بفوضى السلاح غير الشرعي".
هذا خطاب مليء بالمغالطات، فلم ينل – ولن ينال – أحد من كرامة شهيد، لكن الاتجار بدماء الشباب وبامن وسلامة واستقرار الناس، ونشر المجموعات المسلحة هو المستنكر والمرفوض تماماً من أي جهة أتى.
نواب "الغفلة" هؤلاء، يا نائب الأمين العام، نالوا أصواتاً اكثر مما نالته "الجماعة" في لبنان، فهل اصبح أهل بيروت هم عملاء للسفارات؟
هذا خطاب الممزوج بهدر الدم والتحريض الرخيص لا يتناسب مع الخطاب الرصين لممثل الجماعة في البرلمان، وهو يشوه حقيقة اعتدال أهل السنة في لبنان.
لا أرى في ما يحصل إلا حملة ممنهجة إقصائية مزهوة بفائض قوة متخيل.
الحملة التخوينية التي تعرضت لها مع زملائي ممثلي العاصمة، وتحديداً النائبين إبراهيم منيمنة وفؤاد مخزومي، مرفوضة بالكامل وواجب على دار الفتوى اليوم ضبط المنابر والخطابات التي تتخطى كل الحدود الدينية والأخلاقية.
"خطاب سفيه ومتعال".. الصادق يرد على نائب الأمين العام للجماعة الإسلامية

محليات

وضاح الصادق

نائب الأمين العام للجماعة الإسلامية

دار الفتوى

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ا لراعي: مكمن الأزمة السياسية عندنا مخالفة الدستور

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