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محليات

ماذا في أسرار الصحف؟

2024-03-18 | 02:10
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ماذا في أسرار الصحف؟
ماذا في أسرار الصحف؟

اللواء: هذا هو شرطُ السّفيرة الاميركية للمشاركة في لقاء "الخماسيّة" مع رئيس الجمهورية السابق ميشال عون

النهار

 

فوجىء مواطنون يقصدون شارع الجميزة ليلا  بإلصاق محاضر ضبط على سياراتهم ليتبين لهم وجود تواطؤ  مكشوف بين عناصر من الامن الداخلي مولجين بمهمة السير مع المسؤولين عن “الفاليه باركينغ” الذين يدلونهم على كل سيارة لا يقدم صاحبها على ركنها بواستطهم.

 

ينقل زوار الفاتيكان عدم رضى الكرسي الرسولي على الاداء المسيحي في لبنان على الرغم من نفي الامر من مسؤول اعلام في حزب مسيحي لم يلتق مسؤولا فاتيكانيا في حياته.

 

لاقت زيارة نائب سني بيروتي الى مرجعية دينية ترحيباً من الطرفين رغم وجود تباين في وجهات النظر بينهما حيال ما يحصل في الجنوب. واجمعا على ضرورة سريان لغة الحوار والتواصل بين كل المكونات في البلد.

 

يحصل تنافس بين قضاة شيعة لانتداب احدهم في المركز الذي كان يشغله زميلهم المحامي العام في بعبدا الراحل نادر منصور.

 

قال قيادي في “تيار المستقبل” انه لم يكن من داع الى اشعار مناصري التيار الازرق ان زعيمهم الرئيس سعد الحريري عندما حضر الى بيروت في ذكرى استشهاد والده سيبقى في البلد علما انه لم يكن في الاصل في وارد اتخاذ مثل هذا القرار.

 

تتفاقم المعاناة في القطاعات الفندقية والسياحية بأشكال غير مسبوقة ويدفع ثمنها العاملون في ظل استمرار عملية الصرف في صفوفهم.

 

يتفاعل دور وزير سابق في إحدى مناطق الجبل من خلال الدور الخدماتي الذي يقوم به  لكل شرائح المجتمع المحلي السياسية والحزبية دون استثناء.

 

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الجمهورية

 

أكّد مرجع روحي أنّ أولويته انتخاب رئيس للجمهورية قبل البحث في أي أمر آخر.

 

قال دبلوماسي عربي بارز انّ الحراك الرئاسي يبقى أفضل من عدمه كونه يُبقي التركيز على الشغور.

 

رأى مرجع سابق انّ الهدنة تشكّل المدخل للتسوية الحدودية والرئاسية ومن دونها المراوحة مستمرة.

 

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اللواء

 

يستعد السفراء العرب في اللجنة الخماسية للسفر إلى بلدانهم خلال هذا الأسبوع لتمضية العشر الأواخر من رمضان بين عائلاتهم، على أن يستأنفوا نشاطهم الديبلوماسي بعد عيد الفطر السعيد!

 

اشترطت السفيرة الأميركية عدم وجود النائب جبران باسيل في اللقاء مع الرئيس ميشال عون، مقابل تأكيد مشاركتها في زيارة "جنرال الرابية" مع اللجنة الخماسية!

 

لاحظت أوساط معنية وجود حرص أميركي على إبعاد الجانب الفرنسي عن أي تعاون مع الجيش اللبناني،مقابل تشجيع واضح للجانب البريطاني في تقديم المستلزمات اللوجستية ومعدات الرصد والمراقبة وبعض الأسلحة اللازمة، إثر تثبيت الهدنة على الحدود الجنوبية مع الطرف الإسرائيلي.

 

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نداء الوطن

 

يلاحظ أنّ المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تتحدث بشكل رسمي عن "إعادة توطين السوريين في بلدان ثالثة"، ما بدا وكأنه اعتراف واضح من جانبها بأنّ وجود النازحين السوريين في لبنان هو توطين.

 

يتردد أنّ خلافاً يدور بين وزير المالية وحاكم مصرف لبنان بالإنابة يترافق مع انقسام داخل فريقهما السياسي في الانحياز لكل منهما.

 

يحكى عن معادلة اشتباك جديدة تسمح بتجميد الأعمال الحربية بفترات مناوبة بين القطاعات الأوسط والغربي والشرقي مقابل تجميدٍ مقابل لتلك الأعمال في المستوطنات المحاذية.

 

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البناء

 

تسعى مصادر روسية لمعرفة الجهة التي تقف وراء البيان الصادر باسم حركة فتح رداً على انتقاد حركة حماس لتسمية رئيس حكومة جديد دون تشاور اتفق على اعتماده في تشكيل الحكومة خلال حوارات موسكو. واستغربت المصادر لغة البيان التي تصف طوفان الأقصى بالمغامرة وتحمّل المقاومة مسؤولية جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، بينما أبدت مصادر فلسطينيّة شاركت في حوارات موسكو خشيتها من استخدام الاحتلال للبيان في مرافعته أمام محكمة العدل الدولية أو أن يكون كاتب البيان قد قام بصياغة النص بهذه الخلفيّة ضمن آليات التنسيق الأمنيّ.

 

قال مصدر سياسي إن كثافة التصريحات والبيانات التي تتناول دور المقاومة في الجنوب سواء حزب الله وحركة أمل أو الجماعة الإسلامية بأشكالها المختلفة ومصادرها المتعددة لا تعبر عن مزاج شعبي حقيقي، فبعضها شغل من شعر أن لا شغل له في زمن المقاومة، فقرّر أن يشتغل بها. وبعضه تشغيل من الخارج لداخل حاضر. فالمهم عدم البقاء بلا شغل ومشغلة. وبعضها محاولة انشغال عن اهتمام الخارج الحصري بالمقاومة ودعوته للعودة للانشغال ببعض الداخل والباقي "شوفيني يا منيرة" أو حسد وغيرة وضيقة عين.

 

*****

 

الأنباء

 

طروحات على هامش استحقاق أساسي تبدو فولكلورية أكثر منها مساع جدية للحل.

 

رغم أن الحرب الواسعة لم تقع بعد الا أن حجم الخسائر كبير جداً على أكثر من مستوى.

ماذا في أسرار الصحف؟

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