توقيف مكرم رباح والسبب: رأيه!.. سامي الجميل يعلّق والشارع يتحرك
وضع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي عبر الأمن العام الأكاديمي مكرم رباح رهن الاحتجاز بعد أن رفض تسليم هاتفه. علمًا أنّ التحقيق كان حول مقابلة تلفزيونية لا دخل لها بالاتصالات.
وبدات الدعوات في هذه الأثناء لتحرك يرفض القمع الحاصل ويعلن التضامن مع رباح للضغط من أجل الإفراج عنه سيما أنه موقوف رأي في هذه الحالة.
وطالب رئيس الكتائب اللبنانية سامي الجميل بإطلاق سراح رباح قائلاً: أطلقوا سراح مكرم رباح فورا.
وأضاف: كما واجهنا في الماضي القريب النظام الأمني القضائي وأسقطناه، لن نسمح بعودة تلفيق الملفات والتضييق على حرية التعبير تحت أي ذريعة كانت.