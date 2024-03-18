توقيف مكرم رباح والسبب: رأيه!.. سامي الجميل يعلّق والشارع يتحرك

وبدات الدعوات في هذه الأثناء لتحرك يرفض القمع الحاصل ويعلن التضامن مع رباح للضغط من أجل الإفراج عنه سيما أنه موقوف رأي في هذه الحالة.

وطالب رئيس الكتائب اللبنانية سامي الجميل بإطلاق سراح رباح قائلاً: أطلقوا سراح مكرم رباح فورا.

وأضاف: كما واجهنا في الماضي القريب النظام الأمني القضائي وأسقطناه، لن نسمح بعودة تلفيق الملفات والتضييق على حرية التعبير تحت أي ذريعة كانت.