المتحدث باسم الخارجية القطرية: أي عملية في رفح ستؤدي إلى كارثة إنسانية وستؤثر سلباً على سير المحادثات

أشار المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، الى أن "محادثات الدوحة تركز على المساعدات الإنسانية وتحقيق وقف مؤقت لإطلاق النار"، مؤكداً أن "أي عملية في رفح ستؤدي إلى كارثة إنسانية وستؤثر سلبا على سير المحادثات".