بالفيديو - تساقط حبات البرد بكثافة على الساحل في جونية

تساقط حبات البرد بكثافة امام كازينو لبنان في جونية pic.twitter.com/rP194BsGh6
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) March 19, 2024
تساقط حبات البرد بكثافة امام كازينو لبنان في جونية pic.twitter.com/rP194BsGh6
قدمت اليوم المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونِتسكا ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا إحاطة إلى مجلس الأمن حول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 (2006) وذلك أثناء جلسة مشاورات مجلس الامن المغلقة لمناقشة أحدث تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول تطبيق القرار 1701
أكَّد التيار الوطني الحر عبر حسابه على "إكس" أن "وزير الإعلام زياد مكاري ادّعى أن رئيس التيار الوطني الحر يرسل بنوداً إلى مجلس الوزراء".