"أمطار طوفانية وسيول جارفة"... منخفض عملاق يضرب بلدان الشرق الأوسط

أشار المتخصص بالأحوال الجويّة الأب إيلي خنيصر عبر صفحته على "فيسبوك" الى استمرار تأثير المنخفض العملاق الذي يضرب بلدان الشرق الاوسط وبخاصة العراق والكويت وغرب ايران بأمطار طوفانية، وتشكيل سيول جارفة ومدمرة تسبّبت بانهيار بعض الابنية السكنية شمال العراق"

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وأكد خنيصر اشتداد فعالية المنخفض على لبنان بين بعد ظهر اليوم الثلاثاء ولغاية الخميس مع امطار غزيرة وصواعق وحبّات البرد".

وأرفق خنيصر كلامه بمقطع فيديو يظهر السيول التي تشكّلت في العراق، جراء تساقط الأمطار بغزارة.