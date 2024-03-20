تدريب مشترك جمع بين الكتيبة الإيطالية والجيش اللبناني في صور

وشهدت الدورة، التي استمرت من 11 الحالي إلى 15 منه، مشاركة أكثر من 15 عنصرا من الجيش اللبناني، واجرى جنوده خلال الاختبار النهائي، عمليات هبوط باستخدام التقنيات التي تشاركوها خلال أسبوع التدريب.

وللمناسبة أعرب رئيس أركان اللواء الخامس العميد ميشال البردويل عن ارتياحه وشكره للكتيبة على"النشاط التدريبي القيم والضروري لتحسين مهارات الجنود اللبنانيين والإيطاليين، وكذلك التكيف بشكل متزايد مع الأنشطة المنسقة مع اليونيفيل".

اشارة الى ان "بناء قدرات الجيش يعد إحدى المهام الرئيسية لقوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701، والذي يشكل العمود الفقري لتفويض بعثة الأمم المتحدة الإيطالية في اليونيفيل والجيش اللبناني".