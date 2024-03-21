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محليات

نداء الوطن: هناك محاولة تقوم بها الكنيسة تحت عنوان الوصول الى وحدة صف مسيحية

2024-03-21 | 02:41
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نداء الوطن: هناك محاولة تقوم بها الكنيسة تحت عنوان الوصول الى وحدة صف مسيحية
نداء الوطن: هناك محاولة تقوم بها الكنيسة تحت عنوان الوصول الى وحدة صف مسيحية

كشفت أوساط متابعة لصحيفة نداء الوطن، عن رغبة لدى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل كي يبدو اجتماع اليوم وكأنه يلاقي دعوته الى لقاء مسيحي في إطار رسمَه مسبقاً، لكن التيار ما زال بعيداً عن مواقف مسيحية وازنة تريد أن تركز في الاسم والمضمون على حزب الله وسلاحه، الأمر الذي يرفضه التيار.

ولفتت هذه الأوساط الى "أنّ هناك محاولة تقوم بها الكنيسة تحت عنوان الوصول الى وحدة صف مسيحية، لكن المناقشات أظهرت انه لا يمكن الوصول الى وحدة صف إلا على قاعدة وحدة موقف وطنية تعبّر عن المسلمين والمسيحيين. وهذا الموقف يتناول أزمة دور الحزب.

وإذا كانت هناك أزمات أخرى تتعلق باللاجئين السوريين والاقتصاد والشغور الرئاسي، فكلها مهمة، ولكنها نتاج أزمة «الحزب»، والحل يكون بمطالبته بتسليم سلاحه الى الدولة».

وتوقعت الاوساط أن يكون اجتماع بكركي مثل الاجتماعات السابقة بسبب عدم موافقة التيار على اتخاذ موقف من الحزب وسلاحه.
نداء الوطن: هناك محاولة تقوم بها الكنيسة تحت عنوان الوصول الى وحدة صف مسيحية

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