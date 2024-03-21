نداء الوطن: هناك محاولة تقوم بها الكنيسة تحت عنوان الوصول الى وحدة صف مسيحية

كشفت أوساط متابعة لصحيفة نداء الوطن، عن رغبة لدى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل كي يبدو اجتماع اليوم وكأنه يلاقي دعوته الى لقاء مسيحي في إطار رسمَه مسبقاً، لكن التيار ما زال بعيداً عن مواقف مسيحية وازنة تريد أن تركز في الاسم والمضمون على حزب الله وسلاحه، الأمر الذي يرفضه التيار.