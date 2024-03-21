ريشارد قيومجيان : "ما فينا نكفي بوجود الحزب كما هو عليه لأنه يعيق قيام الدولة"

ريشارد قيومجيان : "ما فينا نكفي بوجود الحزب كما هو عليه لأنه يعيق قيام الدولة"