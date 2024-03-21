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محليات

جعجع: لا حل لانتخابات رئاسة الجمهورية إلا بالانتخاب

2024-03-21 | 07:36
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جعجع: لا حل لانتخابات رئاسة الجمهورية إلا بالانتخاب
جعجع: لا حل لانتخابات رئاسة الجمهورية إلا بالانتخاب

اشار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عبر "اكس": فليكن واضحاً لدى الجميع، إن انتخابات رئاسة الجمهورية اسمها انتخابات، ودستوريا هي انتخابات، وعملياً هي انتخابات مع أو من دون تفاهمات مسبقة.
لقد جربنا منذ أكثر من سنة وخمسة أشهر أن نصل إلى تفاهمات مع أكثرية الكتل النيابية من أجل انتخابات ديمقراطية، فتم إجهاض مساعينا بتعطيل الجلسات، وجربنا عن طريق التفاهم على خيار ثالث، فأجهض مسعانا بالتمسك بالمرشح نفسه، وفي الوقت الذي لم ننجح فيه مع أكثرية الكتل، نجحنا على مستوى المعارضة في الاتفاق على مرشح أول ومرشح ثانٍ في إطار تقاطع في الخيار، بينما لم نتقدم مع فريق الممانعة سنتمتراً واحداً بسبب تمسكه الأبدي والسرمدي بمرشحه الوزير السابق سليمان فرنجية.
وفي ضوء ذلك كله، لا حل لانتخابات رئاسة الجمهورية إلا بالانتخاب، والذي يقول إنه من دون حوار لا رئاسة جمهورية، يعني إنه يقول عملياً وعلنا وصراحة: إذا لم تقبلوا بمرشحي فلا رئاسة جمهورية. وهذا أمر غير مقبول ومرفوض تماماً.
جعجع: لا حل لانتخابات رئاسة الجمهورية إلا بالانتخاب

محليات

سمير جعحع

القوات اللبنانية

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