المشهد السياسي| لماذا لم يعد الموقوفون اللبنانيون في الامارات مع وفيق صفا ؟

عاد مسؤول التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا الى بيروت بعدما كان توجه الى الامارات العربية المتحدة للعمل على قضية الموقوفين اللبنانيين. وبعدما كان مفترضا ان يعود صفا ومعه الموقوفون، واجه هذا المسعى بعض الترتيبات اللوجستية والمؤسساتية الضرورية بالاضافة الى استياء الدولة الاماراتية من الضجة الاعلامية التي رافقت الملف في بيروت. ففي الامارات قوانين مرعية الاجراء تحول دون عودة الموقوفين مع صفا ومن دون مسوغات قانونية ولاسيما للمحكومين بالمؤبد، عدا عن ضرورة تسوية اوضاع العائلات والمؤسسات التابعة لهم.

وفي معلومات الجديد ان التنسيق مستمر بين الحزب والامارات على ان تتم تسوية اوضاع الموقوقفين القانونية لتجري اعادتهم تباعا الى لبنان عند إقفال ملفاتهم وملفات عائلاتهم في المرحلة المقبلة .