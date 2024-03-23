الأخبار- بلينكن حمل خلال زيارته للقاهرة طروحات حول التعامل مع الوضع في رفح





اشارت صحيفة "الأخبار" الى ان مصادر مصرية مطّلعة نقلت ان ⁠وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، حمل خلال زيارته للقاهرة طروحات حول التعامل مع الوضع في رفح، بما يسمح لإسرائيل باقتحام المدينة الحدودية، بعد أن يتمّ نقل المدنيين إلى مناطق أخرى داخل قطاع غزة.



واشارت المصادر الى ان مصر رفضت هذه الطروحات، على اعتبار أنّها تحتاج إلى وقت طويل لتنفيذها ولا يمكن المضيّ قدماً فيها في ظلّ الوضع الإنساني الكارثي الذي بات يهدّد حياة الفلسطينيين داخل القطاع.



واشارت المصادر الى ان جزء من المناقشات بين المسؤولين المصريين وبلينكن تركّز حول مستقبل غزة في مرحلة ما بعد «التهدئة الأولى»، إلا أنّ الوزير الأميركي «لم يبدِ تأكيداً لقدرة بلاده على تحقيق وقف الحرب قبل نهاية العام على الأقل».



و⁠خلص المسؤولون المصريون إلى أنّ واشنطن أصبحت أكثر تقبّلاً لمسألة اقتحام الاحتلال لرفح، في حال لم يتمّ التوصّل إلى التهدئة.