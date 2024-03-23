الباحث والأكاديمي حسام مطر لـ #الجديد: الهدف الإسرائيلي الأميركي المُتفق عليه هو انهاء حماس ولكن الجيش الاسرائيلي وقع في فخ المراوحة ومخاطر توسع الحرب في ارتفاع

القيادي في حركة حماس أسامة حمدان لـ #الجديد: حصل لقاء في موسكو والبيان ركز على انهاء العدوان على غزة ولم نتحدث عن موضوع منظمة التحرير ولكن في النقاشات الداخلية تحدثنا عن الأمر