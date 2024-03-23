ميقاتي يدين العمل الارهابي الذي استهدف موسكو

أدان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي العمل الارهابي الذي استهدف موسكو ليل امس واوقع عشرات الضحايا.
وجاء في برقية وجهها الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "يدين لبنان بشدة العمل الارهابي الذي وقع ليل امس في العاصمة موسكو وأدى الى سقوط العشرات من الضحايا الأبرياء بين قتيل وجريح .
يعرب لبنان عن تضامنه الكامل مع روسيا الاتحادية ويؤكد رفضه المطلق واستنكاره التام لكل أشكال العنف والتطرف والارهاب .
باسمي وباسم الحكومة اللبنانية نتقدم من فخامتكم ومن الشعب الروسي الصديق ومن أسر الضحايا باحر التعازي ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".