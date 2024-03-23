"دور اللجنة الخماسية مستمر" .. وجدي العريضي: بعد الاعياد ستعود الاتصالات بدعم من بري

غسان حاصباني لـ #هنا_بيروت: اللجنة الخماسية تدعم اي تقدم بالملف الرئاسي ولم ندخل بتفاصيل وجود طلب من اي طرف ولكن اذا وُجد الدعم الدولي فهذا جيد