جعجع استنكر أحداث روسيا: الارهاب يضرب بشكل حاقد ودموي ومواجهته تستدعي أوسع تضامن عالمي

وقال في بيان: "إن الإرهاب لا دين له ولا لون ولا عرق ولا لغة، يضرب بشكل حاقد ودموي وأعمى، ما يؤدي إلى الكوارث التي شهدناها وما زلنا نشهدها في أكثر من دولة في العالم، وأخرها العملية الإرهابية التي حدثت في موسكو"، مشددا على إن "مواجهة الإرهاب تستدعي أوسع تضامن عالمي في سبيل اجتثاثه من جذوره، كونه يشكل العدو الأول للإنسانية والحضارة، كما تستدعي محاربة لا هوادة فيها مهما لبس هذا الإرهاب من لبوس، سواء تمثل بأفراد أم بتنظيمات أم بأنظمة أم بدول".

وختم جعجع متوجها ب"التعزية الحارة من أهالي الضحايا وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى".