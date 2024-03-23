بالصورة - وزير الداخلية يتجول في القرية الرمضانية بـ وسط بيروت

وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي بعد الإجتماع الأمني في صيدا: نعلن التضامن الكامل مع الأبرياء في الجنوب وكل العدوان الذي يطال الآمنين هو مدان ومصيره أن ينتهي