حزب الله : استهدفنا القاعدة الصاروخية والمدفعية في يوآف وثكنة كيلع بأكثر من ستين صاروخ كاتيوشا
حزب الله : استهدفنا القاعدة الصاروخية والمدفعية في يوآف وثكنة كيلع بأكثر من ستين صاروخ كاتيوشا
اعلن حزب الله في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على قصف أحد الأماكن في مدينة بعلبك استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (1:10) من صباح يوم الأحد 24-03-2024 القاعدة الصاروخية والمدفعية في يوآف وثكنة كيلع (مقر قيادة الدفاع الجوي والصاروخي) حيث كانت تتدرب قوة من لواء غولاني بعد عودتها من قطاع غزة، وذلك بأكثر من ستين صاروخ كاتيوشا."