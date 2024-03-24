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محليات

حزب الله : استهدفنا القاعدة الصاروخية والمدفعية في يوآف وثكنة كيلع بأكثر ‏من ستين صاروخ كاتيوشا

2024-03-24 | 02:27
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حزب الله : استهدفنا القاعدة الصاروخية والمدفعية في يوآف وثكنة كيلع بأكثر ‏من ستين صاروخ كاتيوشا
حزب الله : استهدفنا القاعدة الصاروخية والمدفعية في يوآف وثكنة كيلع بأكثر ‏من ستين صاروخ كاتيوشا

حزب الله : استهدفنا القاعدة الصاروخية والمدفعية في يوآف وثكنة كيلع بأكثر ‏من ستين صاروخ كاتيوشا

اعلن حزب الله في بيان  انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على قصف ‏أحد الأماكن في مدينة بعلبك ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (1:10) من صباح ‏يوم الأحد 24-03-2024 القاعدة الصاروخية والمدفعية في يوآف وثكنة كيلع (مقر قيادة الدفاع ‏الجوي والصاروخي) حيث كانت تتدرب قوة من لواء غولاني بعد عودتها من قطاع غزة، وذلك بأكثر ‏من ستين صاروخ كاتيوشا.‏"

حزب الله : استهدفنا القاعدة الصاروخية والمدفعية في يوآف وثكنة كيلع بأكثر ‏من ستين صاروخ كاتيوشا

محليات

حزب الله

احتلال

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