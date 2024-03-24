بالفيديو - احتكاك اسلاك كهربائية في بشامون ليلاً تسبب بانفجار واحتراق شاحنة تحمل بطاريات

وقد تبين لاحقا أنها ناتجة عن احتكاك شاحنة تحمل بطاريات باسلاك كهربائية وقد ادى الحادث الى انفجار البطاريات واشتعال الشاحنة، ما تسبب بحالة هلع لدى السكان في المحلة.

في بشامون .. احتكاك شاحنة تحمل بطاريات باسلاك كهربائية ليلاً ما ادى الى انفجار البطاريات واشتعال النيران في الشاحنة pic.twitter.com/yXmA1MZ9Pm