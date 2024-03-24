بالفيديو - احتكاك اسلاك كهربائية في بشامون ليلاً تسبب بانفجار واحتراق شاحنة تحمل بطاريات

وقد تبين لاحقا أنها ناتجة عن احتكاك شاحنة تحمل بطاريات باسلاك كهربائية وقد ادى الحادث الى انفجار البطاريات واشتعال الشاحنة، ما تسبب بحالة هلع لدى السكان في المحلة.
في بشامون .. احتكاك شاحنة تحمل بطاريات باسلاك كهربائية ليلاً ما ادى الى انفجار البطاريات واشتعال النيران في الشاحنة pic.twitter.com/yXmA1MZ9Pm
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) March 24, 2024
وقد تبين لاحقا أنها ناتجة عن احتكاك شاحنة تحمل بطاريات باسلاك كهربائية وقد ادى الحادث الى انفجار البطاريات واشتعال الشاحنة، ما تسبب بحالة هلع لدى السكان في المحلة.
في بشامون .. احتكاك شاحنة تحمل بطاريات باسلاك كهربائية ليلاً ما ادى الى انفجار البطاريات واشتعال النيران في الشاحنة pic.twitter.com/yXmA1MZ9Pm
ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس أحد الشعانين على مذبح كنيسة الباحة الخارجية للصرح البطريركي في بكركي "كابيلا القيامة".
النائب مارك ضو لـ #الجديد : مسؤولية الحكومة اليوم كل المواطنين اللبنانيين ان كان بانفجار 4 آب او ما يجري في الجنوب ولكن المستغرب دائماً ان تقترح الحكومة بافكار عن تعويضات دون وجود تقرير او دراسة مالية فالتعويضات يجب ان تكون بشكل عادل
كشف مصدر مطلع لصحيفة "الانباء" الكويتية عن "توقيف ضابط في قوى الأمن الداخلي برتبة عميد ، ويشغل منصبا مهما في المؤسسة، تحوم حوله شبهات قوية عن تورطه مع شبكة لترويج المخدرات، وتغطية نشاطات أفرادها وتسهيل أعمالها الممتدة على مناطق لبنانية واسعة".