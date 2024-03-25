غوتيريس: ملتزمون بتقوية وكالة الأونروا وزيادة فاعليتها بقطاع غزة والتحقيقات في الاتهامات الموجهة ضد الوكالة مستمرة

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رامي أبوحمدان عن استمرار الوقوف إلى جنب أهل غزة إلى حين تحقيق أهدافنا وأولها رفع الضيم عن أهل غزة، وحين إيقاف الحرب هناك نحن نقف هنا ونحن لا نهاب أي شيء، وأضاف ابوحمدان خرج العديد من الأصوات في لبنان لتبخس بخيارات وقدرات المقاومة ونحن نقول نحن لدينا مقاومة ذكية وحكيمة أعدت وجهزت ودربت وخططت إلى حد أنها ستذهل كل العالم في أي تطور قادم".