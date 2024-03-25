الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

غوتيريس: ملتزمون بتقوية وكالة الأونروا وزيادة فاعليتها بقطاع غزة والتحقيقات في الاتهامات الموجهة ضد الوكالة مستمرة

2024-03-25 | 03:22
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
غوتيريس: ملتزمون بتقوية وكالة الأونروا وزيادة فاعليتها بقطاع غزة والتحقيقات في الاتهامات الموجهة ضد الوكالة مستمرة
غوتيريس: ملتزمون بتقوية وكالة الأونروا وزيادة فاعليتها بقطاع غزة والتحقيقات في الاتهامات الموجهة ضد الوكالة مستمرة

مقالات ذات صلة
غوتيريس: ملتزمون بتقوية وكالة الأونروا وزيادة فاعليتها بقطاع غزة والتحقيقات في الاتهامات الموجهة ضد الوكالة مستمرة

محليات

ملتزمون

بتقوية

وكالة

الأونروا

وزيادة

فاعليتها

بقطاع

والتحقيقات

الاتهامات

الموجهة

الوكالة

مستمرة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
محافظ بعلبك الهرمل: الا يخجل هؤلاء المتخلفين انهم تخاووا مع الإسرائيليين؟
الانباء الكويتية : الاستحقاق الرئاسي يدور بين ثلاثة مبادرات

اقرأ ايضا في محليات

ابو حمدان: الى حين إيقاف الحرب هناك نحن نقف هنا ولا نهاب أي شيء
08:41

ابو حمدان: الى حين إيقاف الحرب هناك نحن نقف هنا ولا نهاب أي شيء

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رامي أبوحمدان عن استمرار الوقوف إلى جنب أهل غزة إلى حين تحقيق أهدافنا وأولها رفع الضيم عن أهل غزة، وحين إيقاف الحرب هناك نحن نقف هنا ونحن لا نهاب أي شيء، وأضاف ابوحمدان خرج العديد من الأصوات في لبنان لتبخس بخيارات وقدرات المقاومة ونحن نقول نحن لدينا مقاومة ذكية وحكيمة أعدت وجهزت ودربت وخططت إلى حد أنها ستذهل كل العالم في أي تطور قادم".

08:41

ابو حمدان: الى حين إيقاف الحرب هناك نحن نقف هنا ولا نهاب أي شيء

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رامي أبوحمدان عن استمرار الوقوف إلى جنب أهل غزة إلى حين تحقيق أهدافنا وأولها رفع الضيم عن أهل غزة، وحين إيقاف الحرب هناك نحن نقف هنا ونحن لا نهاب أي شيء، وأضاف ابوحمدان خرج العديد من الأصوات في لبنان لتبخس بخيارات وقدرات المقاومة ونحن نقول نحن لدينا مقاومة ذكية وحكيمة أعدت وجهزت ودربت وخططت إلى حد أنها ستذهل كل العالم في أي تطور قادم".

وفد من حركة أمل زار السفارة الروسية معزيا
08:08

وفد من حركة أمل زار السفارة الروسية معزيا

زار وفد من حركة أمل برئاسة النائب محمد خواجة السفارة الروسية في لبنان، حيث قدم التعازي لسعادة السفير الروسي في لبنان السيد ألكسندر روداكوف بإسم رئيس وقيادة حركة أمل، وندد بالهجوم الارهابي الذي إستهدف أحد مراكز التسوق وقاعة للإحتفالات في ضواحي موسكو، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل.

08:08

وفد من حركة أمل زار السفارة الروسية معزيا

زار وفد من حركة أمل برئاسة النائب محمد خواجة السفارة الروسية في لبنان، حيث قدم التعازي لسعادة السفير الروسي في لبنان السيد ألكسندر روداكوف بإسم رئيس وقيادة حركة أمل، وندد بالهجوم الارهابي الذي إستهدف أحد مراكز التسوق وقاعة للإحتفالات في ضواحي موسكو، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل.

هاشم: الصمت أحياناً افضل من كلام اقل ما يقال فيه انه معيب ويسيء لمفهوم الهوية الوطنية
07:59

هاشم: الصمت أحياناً افضل من كلام اقل ما يقال فيه انه معيب ويسيء لمفهوم الهوية الوطنية

أدلى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم بتصريح قال فيه: "يبدو إن البعض لايستفزه ما يرتكبه العدو الاسرائيلي بحق ابناء الجنوب من عدوان لم يسلم منه البشر والحجر والشجر والذي امتد خارج حدود الجنوب".

07:59

هاشم: الصمت أحياناً افضل من كلام اقل ما يقال فيه انه معيب ويسيء لمفهوم الهوية الوطنية

أدلى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم بتصريح قال فيه: "يبدو إن البعض لايستفزه ما يرتكبه العدو الاسرائيلي بحق ابناء الجنوب من عدوان لم يسلم منه البشر والحجر والشجر والذي امتد خارج حدود الجنوب".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024