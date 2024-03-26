مراسل الجديد: معلومات اولية عن وقوع اصابات جراء الغارة الاسرائيلية المعادية التي استهدفت سهل بوداي - بعلبك

استهدف الطيران الحربي الاسرائيلي فجر اليوم الاربعاء مركز الطوارئ والإغاثة الاسلامية في بلدة الهبارية جنوب لبنان بغارة بالصواريخ، ما اسفر عن وقوع 7 شهداء حتى الساعة وعدد من الجرحى، وقد سارعت فرق الانقاذ الى المكان وعملت على رفع الانقاض والبحث عن مفقودين.