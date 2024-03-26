مصادر وزارية لـ #الجديد : اجتماع عقد في الساعات الماضية بين الخليلين مع ميقاتي والبحث تناول قضايا حكومية

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأسماء شهداء الغارة المعادية على مركز جمعية الاسعاف اللبناني- جهاز الطوارئ في الهبارية، وهم: براء أبو قيس، محمد رغيد حمود، عبد الله شريف عطوي، التوأمان حسين وأحمد قاسم الشعار، عبد الرحمن عطوي وفاروق جمال عطوي
صدر عن حزب الله البيان التالي:
استهدف الطيران الحربي الاسرائيلي فجر اليوم الاربعاء مركز الطوارئ والإغاثة الاسلامية في بلدة الهبارية جنوب لبنان بغارة بالصواريخ، ما اسفر عن وقوع 7 شهداء حتى الساعة وعدد من الجرحى، وقد سارعت فرق الانقاذ الى المكان وعملت على رفع الانقاض والبحث عن مفقودين.