رئيس بلدية الهبارية: الإسرائيلي قتل 7 شباب لا علاقة لهم بالسلاح أو الحرب

كتب رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي، عبر منصة "اكس":

"يصرّ الكيان الصهيوني يومياً ولأكثر من ستة اشهر على اظهار دمويته واجرامه وارهابه وهمجيته وارتكابه المجازر دون اي رادع في غزة وفي جنوب لبنان، وهو يرتكب فجر اليوم مجزرة جديدة في الجنوب ذهب ضحيتها كوكبة من ابناء الهبّارية" .