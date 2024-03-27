الخارجية أودعت نسخاً من الشكاوى الموجهة ضد اسرائيل عبر بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك

اودعت وزارة الخارجية والمغتربين الامانة العامة لمجلس الوزراء، بناء على مداولات الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء تاريخ ١٩ آذار ٢٠٢٤، نسخا" من الرسائل والشكاوى البالغ عددها ٢٢ ضد إسرائيل الموجهة إلى أمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الامن الدولي، عبر بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، منذ بدء الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان في شهر تشرين الاول (أكتوبر) الماضي.