كنعان: مناقصة الأدوية الجديدة ستبدأ الأسبوع المقبل بما يسمح وفق الآلية بتأمين أدوية السرطان لتصل الى الناس

حصل عمر حرفوش، عازف البيانو والملحن، على جائزة العالمية من أجل السلام خلال حفل ضخم في باريس، وتسلم حرفوش جائزته من رئيس الرابطة العالمية لمناهضة العنصرية واللاسامية "LICRA" ديفيد كامينسكي، وبطريرك أنطاكية والقدس جيمس الثالث الذي أعلن أنه سيقلد حرفوش وسام جوقة الشرف البطريركية
كتب رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي، عبر منصة "اكس":"يصرّ الكيان الصهيوني يومياً ولأكثر من ستة اشهر على اظهار دمويته واجرامه وارهابه وهمجيته وارتكابه المجازر دون اي رادع في غزة وفي جنوب لبنان، وهو يرتكب فجر اليوم مجزرة جديدة في الجنوب ذهب ضحيتها كوكبة من ابناء الهبّارية" .
عقدت جلسة لجنة المال برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وحضور وزيري الصحة والمالية لمتابعة توزيع اعتمادات المستشفيات والاستشفاء ومسألة الأدوية المزمنة والمستعصية.