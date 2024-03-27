كنعان: مناقصة الأدوية الجديدة ستبدأ الأسبوع المقبل والصحة ستكون اولوية موازنة ٢٠٢٥

وبحثت اللجنة في بندين هامين على الصعيدين الصحي والاستشفائي هما: المستشفيات والاستشفاء، ومدى توفر الخدمة المطلوبة، وكيفية توزيع الاعتمادات التي جرى اقرارها في موازنة ٢٠٢٤. والبند الثاني يتعلّق بالأدوية المزمنة والمستعصية لناحية توفرها، بعد اقرار الاعتمادات الخاصة بها في موازنة ٢٠٢٤.

وقال كنعان بعد الجلسة إن "وزير الصحة تعهد بتأمين التغطية للمستشفيات بحسب عملها وخدمتها للمواطن بما يؤمن المساواة والعدالة وتوفير الخدمة"

وأضاف: " يجب ان تكون اولوية موازنة ٢٠٢٥ الصحة وسنتعاون كلجنة مال لتأمين موازنة مقبولة وافضل من اليوم"

كما أشار إلى أن مناقصة الأدوية الجديدة ستبدأ الأسبوع المقبل بما يسمح وفق الآلية بتأمين أدوية السرطان لتصل الى الناس