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محليات

قوى الأمن: توقيف نشال نفّذ العديد من عملياته في مناطق جبل لبنان

2024-03-28 | 03:35
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قوى الأمن: توقيف نشال نفّذ العديد من عملياته في مناطق جبل لبنان
قوى الأمن: توقيف نشال نفّذ العديد من عملياته في مناطق جبل لبنان

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من جرائم السرقة والنشل وتوقيف المتورّطين فيها، توافرت معلومات حول قيام مجهول بتنفيذ عمليات نشل من داخل السيارات في مناطق جبل لبنان، وآخرها كانت بتاريخ 07- 03- 2024 في محلة فرن الشباك، حيث أقدم مجهول على نشل حقيبة مواطنة من داخل سيارتها وفرّ إلى جهة مجهولة.

على أثر ذلك، كثّفت القطعات المختصة في شعبة المعلومات استقصاءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المذكور. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويته وهو المدعو: ع. م. (من مواليد عام ۱۹۸۳، لبناني) وهو من أصحاب السوابق بجرائم سرقة، سلب، نشل، مخدّرات، إطلاق نار، وشيك دون رصيد.

بتاريخ 10-03-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بكمين محكم في محلة صبرا على متن دراجة آلية لون أسود دون لوحات، تبيّن أنها مسروقة وتمّ ضبطها.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليات النشل منها العملية المذكورة في محلة فرن الشباك، مستخدِماً الدراجة التي ضُبِطَت بحوزته، وأنه قام بشرائها من أحد الأشخاص من داخل مخيم صبرا، كما اعترف بتعاطي المخدرات.

أجري المقتضى القانوني في حقه، وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
قوى الأمن: توقيف نشال نفّذ العديد من عملياته في مناطق جبل لبنان

محليات

المديرية العامة لقوى الامن

الامن الداخلي

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تعرّض رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لموقف محرج، فأثناء وصول الوفد الايطالي الى بيروت مساء الاربعاء، قام ميقاتي باستقبال وتقبيل إحدى السيدات في الوفد، معتقداً انها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الا ان ميلوني "الحقيقية" خرجت لاحقا واستقبلها ميقاتي بحفاوة مجدداً عند درج الطائرة.

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