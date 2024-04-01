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محليات

الانباء الكويتية : بري مستاء من مضمون رسالة الراعي

2024-04-01 | 01:10
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الانباء الكويتية : بري مستاء من مضمون رسالة الراعي
الانباء الكويتية : بري مستاء من مضمون رسالة الراعي

الانباء الكويتية: رأى كثيرون أن رسالة البطريرك الماروني في عيد الفصح موجهة بالشق السياسي الرئاسي إلى الرئيس نبيه بري حامل مفتاح مجلس النواب

خطفت رسالة البطريرك الماروني بشارة الراعي بنبرتها العالية، والتي وجهها السبت في مناسبة عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تعتمد تقويم الكنيسة الغربية، الاهتمام. ورأى كثيرون أنها موجهة بالشق السياسي الرئاسي إلى الرئيس نبيه بري حامل مفتاح المجلس النيابي، وفق ما اشارت صحيفة "الانباء الكويتية".

ونقلت الصحيفة عن مقربين من رئيس المجلس قولهم "إنه مستاء من مضمون الرسالة، ولكنه يلتزم الصمت ولا يريد الدخول في سجالات مع أحد خصوصا المرجعيات الروحية، وكعادته يوصي بالتهدئة وسعة الصدر، وانه يمكن تجاوز الأمر ومعالجته بعيدا من التشنج".

الى ذلك اعتبرت مصادر نيابية أن المفتي الشيخ أحمد قبلان رد على الرسالة، "وان كان هناك بعض التحفظ على بعض الإشارات التي ربما لم تكن في محلها، وكان يمكن الاستغناء عنها".

الانباء الكويتية : بري مستاء من مضمون رسالة الراعي

محليات

نبيه بري

الراعي

الفصح

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