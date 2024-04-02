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محليات

مراسل الجديد : مسيرة اسرائيلية معادية تشن غارة على بلدة يارين واصابة إمرأة بجروح

2024-04-02 | 09:50
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مراسل الجديد : مسيرة اسرائيلية معادية تشن غارة على بلدة يارين واصابة إمرأة بجروح
مراسل الجديد : مسيرة اسرائيلية معادية تشن غارة على بلدة يارين واصابة إمرأة بجروح

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مراسل الجديد : مسيرة اسرائيلية معادية تشن غارة على بلدة يارين واصابة إمرأة بجروح

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حزب الله ينعي زاهدي ورفاقه ويتوعّد: هذه الجريمة لن تمرّ دون عقاب
حزب الله عن اغتيال قادة الحرس الثوري: هذه الجريمة لن تمر دون أن ينال العدو الاسرائيلي العقاب ‏والانتقام

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