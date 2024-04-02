مراسل الجديد : مسيرة اسرائيلية معادية تشن غارة على بلدة يارين واصابة إمرأة بجروح

ما زال نهر "أبو علي" في طرابلس، يعاني أزمة تلوث حادة منذ سنوات. لكن الأخطر من ذلك قيام مجهولين الثلاثاء بإحراق أكوام النّفايات عند أطرافه، في المنطقة المجاورة لسوق الخضار. النهر الذي كان سابقاً تحفة خضراء، أصبح رمزاً للإهمال في شمال لبنان.
الحكم انزل عقوبة الاعدام بحق الموقوف قاسم تلجة و"امير جبهة النصرة" جمال زينية المعروف بـ"ابو مالك التلي" وكل من شادي المولوي وخضر محمد العمر ومحمد يحيى السلوم فيما تراوحت الاحكام بحق متهمين آخرين بين السجن 10 سنوات وسنة .
تعرض عنصر مسن من شرطة بلدية البترون أمس للاعتداء والضرب المبرح بواسطة عصا غليظة أمام أعين عدد من المواطنين على يد أحد الاشخاص