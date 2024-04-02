مراسل الجديد : مسيرة اسرائيلية معادية تشن غارة على بلدة يارين واصابة إمرأة بجروح

ما زال نهر "أبو علي" في طرابلس، يعاني أزمة تلوث حادة منذ سنوات. لكن الأخطر من ذلك قيام مجهولين الثلاثاء بإحراق أكوام النّفايات عند أطرافه، في المنطقة المجاورة لسوق الخضار. النهر الذي كان سابقاً تحفة خضراء، أصبح رمزاً للإهمال في شمال لبنان.