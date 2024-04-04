"السفير ماغرو لم يحمل أي أفكار جديدة".. هذا ما أكده قيومجيان لـ "الجمهورية"

أوضح الوزير السابق ريشار قيومجيان لصحيفة "الجمهورية" رداً على سؤال عن سبب الحراك الفردي لسفراء الخماسية: "انّه أولاً لتأكيد اهتمامهم بلبنان والتزامهم بمساعدته في الخروج من الفراغ الرئاسي والتهدئة في الجنوب، وللتشاور مع القيادات اللبنانية في آخر التطورات المحلية والاقليمية التي حصلت أخيراً، وذلك في انتظار عودة السفراء الأعضاء الغائبين في إجازات الاعياد لتستأنف اللجنة الخماسية نشاطها منتصف هذا الشهر".