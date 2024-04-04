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محليات

"السفير ماغرو لم يحمل أي أفكار جديدة".. هذا ما أكده قيومجيان لـ "الجمهورية"

2024-04-04 | 01:19
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&quot;السفير ماغرو لم يحمل أي أفكار جديدة&quot;.. هذا ما أكده قيومجيان لـ &quot;الجمهورية&quot;
"السفير ماغرو لم يحمل أي أفكار جديدة".. هذا ما أكده قيومجيان لـ "الجمهورية"

أوضح الوزير السابق ريشار قيومجيان لصحيفة "الجمهورية" رداً على سؤال عن سبب الحراك الفردي لسفراء الخماسية: "انّه أولاً لتأكيد اهتمامهم بلبنان والتزامهم بمساعدته في الخروج من الفراغ الرئاسي والتهدئة في الجنوب، وللتشاور مع القيادات اللبنانية في آخر التطورات المحلية والاقليمية التي حصلت أخيراً، وذلك في انتظار عودة السفراء الأعضاء الغائبين في إجازات الاعياد لتستأنف اللجنة الخماسية نشاطها منتصف هذا الشهر".

وأضاف: "انّ السفير ماغرو لم يحمل اي معطيات او افكار جديدة حول الاستحقاق الرئاسي، لكنه وضعنا في جو المبادرة الفرنسية الاخيرة حول التهدئة في الجنوب اسباباً وظروفاً، والتي لم تصل الى نتيجة بعد بسبب تضارب المواقف الداخلية والخارجية، واكّد اهتمام فرنسا بكل تفاصيل الوضع اللبناني، بدليل انّها كانت السبّاقة في طرح المبادرات الرئاسية عبر الموفد الرئاسي جان إيف لودريان، حتى لو لم تحقق هذه المبادرات النتائج المرجوة لكنها اثبتت انّ الحلول ممكنة".
واكّد قيومجيان "انّ حركة السفراء فرادى تعني ايضاً انّ الاجواء ليست مقفلة بكاملها كما يتردّد، على رغم من الحديث في الكواليس وفي العلن عن ضرورة انتظار تحقيق الهدنة في غزة لتنعكس بدورها انفراجاً في لبنان. لكن السفير الفرنسي اكّد ايضاً مسؤولية اللبنانيين في التفاهم على إنجازالاستحقاق الرئاسي".
"السفير ماغرو لم يحمل أي أفكار جديدة".. هذا ما أكده قيومجيان لـ "الجمهورية"

محليات

ريشار قيومجيان

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