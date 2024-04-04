ياسين بعد اللقاء مع السفراء بشأن الوضع الإنساني بالجنوب: لدينا أعباء ونحن بحاجة للدعم الدولي

أوضح وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، بعد الاجتماع في السراي الحكومي مع السفراء الأجانب حول الوضع الإنساني جرّاء الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب، أنّه "لدينا أعباء في تأمين المساعدات لأهالي الجنوب وأيضًا للمجتعات المضيفة في لبنان".