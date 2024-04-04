الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

وزير الزراعة: هناك 2000 دونم تم إحراقها بالكامل 6000 بشكل جزئي جراء الاعتداءات الاسرائيلية بالجنوب

2024-04-04 | 12:05
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
وزير الزراعة: هناك 2000 دونم تم إحراقها بالكامل 6000 بشكل جزئي جراء الاعتداءات الاسرائيلية بالجنوب
وزير الزراعة: هناك 2000 دونم تم إحراقها بالكامل 6000 بشكل جزئي جراء الاعتداءات الاسرائيلية بالجنوب

اشار وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال، عباس الحاج حسن، بعد جلسة مجلس الوزراء، الى انني "وضعت مجلس الوزراء في أمرين اساسيين مهمين، الاول هو موضوع امكانية ان يكون لدينا مخازن قمح لوزارة الزراعة لاننا كنا اطلقنا قبل عامين خطة النهوض لقطاع القمح، ولكن المفاجأة انه ليست لدينا مخازن حتى الان، أطلعت مجلس الوزراء على خطة متكاملة لوزارة الزراعة لن تكلف الدولة اللبنانية فلسا واحداً ستكون على عاتق الهيئات المانحة، وستكون هناك آلية واضحة في هذا الإطار"

وتابع : "سنعتمد على النموذج الأردني، حيث كنت قمت بزيارة الى الاردن واطلعت على كل التفاصيل التي عملوا عليها في هذا الاطار، وطبعا ستكون عمليات التخزين ضمن المنطق العلمي وتمتد من ثلاث الى خمس سنوات بتكلفة اقل بكثير، نحن نتحدث عن مخازن ليس اكثر من 250 الف دولار لكميات معينة وبالتالي هذا الأمرّ إيجابي جدا خصوصا في ظل الازمة التي نعيشها".

اضاف "اما الأمر الثاني الذي اطلعت مجلس الوزراء عليه. كان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اجتمع مع الوزراء والسفراء المعنيين لوضعهم في ما آلت اليه الامور جراء الاعتداءات الاسرائيلية وتحديدا في جنوب لبنان، وانا منذ الثامن من تشرين الاول وضعنا ارقاما كوزارة زراعة مع المعنيين في منطقة الجنوب، اي كل الهيئات والاتحادات والبلديات بالإضافة إلى الصليب الأحمر وكشاف الرسالة والهيئة الصحية ومع الجميع لمتابعة ومواكبة ما يحصل من أضرار .من خلال الخارطة التي أظهرها أمامكم تبين اننا نعمل فهناك استهداف على سبيل المثال لكفرشوبا 48 مرة ونتحدث بطبيعة الحال عن أراضي زراعية احرقت بالكامل، هناك 2000 دونم تم إحراقهم بالكامل وهناك 6000 دونم تم إحراقهم بشكل جزئي هناك مليارات الدولارات من الخسائر الذي مني بها الاقتصاد الوطني والقطاع الزراعي في لبنان، لان السلة الغذائية التي يقدمها الجنوب من الناتج المحلي الوطني تفوق ال28 الى 30 في المئة، فهذه الأرقام نضعها امام الرأي العام لأمرين أساسيين الاول حتى نقول اننا اصحاب حق وسنبقى ندافع عن حقنا ان كان مع الهيئات الأممية المعنية او من خلال الدعم المباشر لاهلنا في الجنوب اللبناني ان كان من خلال الحكومة اللبنانية او من خلال الهيئات المانحة".
وزير الزراعة: هناك 2000 دونم تم إحراقها بالكامل 6000 بشكل جزئي جراء الاعتداءات الاسرائيلية بالجنوب

محليات

عباس الحاج حسن

وزارة الزراعة

الاحتلال

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ماذا في أسرار الصحف؟
بالأسلحة المناسبة.. حزب الله يهاجم جنود العدو في المطلة ويوقع قتلى وجرحى

اقرأ ايضا في محليات

وزير الداخلية يحدد موعد الإنتخابات البلدية في جبل لبنان
06:34

وزير الداخلية يحدد موعد الإنتخابات البلدية في جبل لبنان

وقّع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي قرار دعوة الهيئات الانتخابية البلدية في دوائر محافظة جبل لبنان لانتخاب اعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الاعضاء لكل منها، ولانتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والأعضاء لكل منها في دوائر محافظة جبل لبنان، وذلك بتاريخ ١٢ ايار ٢٠٢٤.

06:34

وزير الداخلية يحدد موعد الإنتخابات البلدية في جبل لبنان

وقّع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي قرار دعوة الهيئات الانتخابية البلدية في دوائر محافظة جبل لبنان لانتخاب اعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الاعضاء لكل منها، ولانتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والأعضاء لكل منها في دوائر محافظة جبل لبنان، وذلك بتاريخ ١٢ ايار ٢٠٢٤.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024