بالفيديو_ آثار الدمار جراء الغارة الاسرائيلية على كفرحمام أمس

آثار الدمار جراء الغارة الاسرائيلية المعادية التي استهدفت ليل أمس منزلاً في كفرحمام pic.twitter.com/jWxtQuR6YT
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) April 5, 2024
آثار الدمار جراء الغارة الاسرائيلية المعادية التي استهدفت ليل أمس منزلاً في كفرحمام pic.twitter.com/jWxtQuR6YT
وقّع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي قرار دعوة الهيئات الانتخابية البلدية في دوائر محافظة جبل لبنان لانتخاب اعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الاعضاء لكل منها، ولانتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والأعضاء لكل منها في دوائر محافظة جبل لبنان، وذلك بتاريخ ١٢ ايار ٢٠٢٤.