ليلى نقولا: الموقف الأميركي من نتنياهو ليس كما الظاهر بالعلن

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورطين بتجارة وترويج المخدرات في جميع المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهول بترويج المواد المخدرة في محلة حي السلم- البركات، على متن دراجة آلية.