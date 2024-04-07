ليلى نقولا: الموقف الأميركي من نتنياهو ليس كما الظاهر بالعلن

بالفيديو - غارة جوية إسرائيلية قرب بلدة دير قانون النهر شرقي صور أدت الى تدمـير مبنى بالكامل
استقبل الرئيس السابق ميشال عون في دارته في الرابية وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية لتقديم التهنئة بالعيد، وتطرّق اللقاء إلى الأوضاع العامة لاسيما تلك المتعلّقة بوزارة الأشغال.
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورطين بتجارة وترويج المخدرات في جميع المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهول بترويج المواد المخدرة في محلة حي السلم- البركات، على متن دراجة آلية.