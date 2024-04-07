بالفيديو - لحظة وصول رئيس "القوات اللبنانية" سمير جعجع الى مركز الحزب في مستيتا بجبيل pic.twitter.com/3b295xyMV2
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) April 7, 2024
بالفيديو - لحظة وصول رئيس "القوات اللبنانية" سمير جعجع الى مركز الحزب في مستيتا بجبيل pic.twitter.com/3b295xyMV2
آخر المستجدات في قضية باسكال سليمان
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس والوفد المرافق، في حضور سفيرة قبرص لدى لبنان ماريا تيودوسيو ووزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي وسفيرة لبنان في قبرص كلود حجل، حيث تم عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، إضافة الى العلاقات الثنائية بين لبنان وقبرص والقضايا ذات الإهتمام المشترك بين البلدين .