بالفيديو - لحظة وصول رئيس "القوات اللبنانية" سمير جعجع الى مركز الحزب في مستيتا بجبيل

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس والوفد المرافق، في حضور سفيرة قبرص لدى لبنان ماريا تيودوسيو ووزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي وسفيرة لبنان في قبرص كلود حجل، حيث تم عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، إضافة الى العلاقات الثنائية بين لبنان وقبرص والقضايا ذات الإهتمام المشترك بين البلدين .



