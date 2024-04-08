نصر الله: الجديد الثاني هو مستوى الإغتيال لأن اللواء زاهدي كان رئيس المستشارين الإيرانيين في لبنان وسوريا

سجيع عطية لـ #الجديد: حزب الله لم يعطنا اي جواب بالشكل ويريد مناقشة المضمون والجولة الثانية من المباحثات سنناقش فيها الملاحظات والرئيس بري حتى اللحظة متعاون الى أقصى حد