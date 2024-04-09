الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

مباشرة.. من كنيسة مار جرجس جبيل حيث تقبل التعازي بـ باسكال سليمان

2024-04-09 | 07:27
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مباشرة.. من كنيسة مار جرجس جبيل حيث تقبل التعازي بـ باسكال سليمان

مقالات ذات صلة
مباشرة.. من كنيسة مار جرجس جبيل حيث تقبل التعازي بـ باسكال سليمان

محليات

باسكال سليمان

جبيل

القوات اللبنانية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
لقاءات أمنية في بكركي مع الراعي.. ومراسلة الجديد تنقل الأجواء
القوات اللبنانية تهاجم الحزب: أفسح المجال أمام عصابات السلاح والفلتان!

اقرأ ايضا في محليات

لجنة مُتابعة إعداد الوثيقة الوطنيّة في بكركي: هذه الجريمة النّكراء تُشكّل تهديدًا مباشرًا لأمان المواطنين اللّبنانيّين
10:37

لجنة مُتابعة إعداد الوثيقة الوطنيّة في بكركي: هذه الجريمة النّكراء تُشكّل تهديدًا مباشرًا لأمان المواطنين اللّبنانيّين

عَقَد أعضاء لجنة مُتابعة إعداد الوثيقة الوطنيّة في بكركي إجتِماعهم بحسب الموعد المُحدّد في الصّرح البطريركي – بكركي في 09/04/2024، واقتصر تداولهم في الجريمة النّكراء التي استهدفت باسكال سليمان، منسّق حزب القوّات اللّبنانيّة في جبيل، وصدر عنهم البيان التّالي:

10:37

لجنة مُتابعة إعداد الوثيقة الوطنيّة في بكركي: هذه الجريمة النّكراء تُشكّل تهديدًا مباشرًا لأمان المواطنين اللّبنانيّين

عَقَد أعضاء لجنة مُتابعة إعداد الوثيقة الوطنيّة في بكركي إجتِماعهم بحسب الموعد المُحدّد في الصّرح البطريركي – بكركي في 09/04/2024، واقتصر تداولهم في الجريمة النّكراء التي استهدفت باسكال سليمان، منسّق حزب القوّات اللّبنانيّة في جبيل، وصدر عنهم البيان التّالي:

بالفيديو - الجيش اللبناني تسلّم جثة باسكال سليمان من السلطات السورية
Play
08:52
Play

بالفيديو - الجيش اللبناني تسلّم جثة باسكال سليمان من السلطات السورية

صدر عن قيادة الجيش اللبناني مديرية التوجيه البيان التالي:

08:52

بالفيديو - الجيش اللبناني تسلّم جثة باسكال سليمان من السلطات السورية

صدر عن قيادة الجيش اللبناني مديرية التوجيه البيان التالي:

بالصور - باسيل في ضيافة إرسلان وملف السّلم الأهلي على الطاولة
08:44

بالصور - باسيل في ضيافة إرسلان وملف السّلم الأهلي على الطاولة

التقى رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان في دارته في خلدة، رئيس التيّار الوطني الحر النائب جبران باسيل يرافقه النائبان سيزار أبي خليل وغسّان عطالله، بحضور مجيد أرسلان وعضو المجلس السياسي في الحزب الوزير السابق صالح الغريب، وجرى خلال اللقاء عرض لآخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية.

08:44

بالصور - باسيل في ضيافة إرسلان وملف السّلم الأهلي على الطاولة

التقى رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان في دارته في خلدة، رئيس التيّار الوطني الحر النائب جبران باسيل يرافقه النائبان سيزار أبي خليل وغسّان عطالله، بحضور مجيد أرسلان وعضو المجلس السياسي في الحزب الوزير السابق صالح الغريب، وجرى خلال اللقاء عرض لآخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024