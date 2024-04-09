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محليات

علي حسن خليل: الثقة يجب ان تكون كاملة بالجيش والقوى الامنية وبالسلطات القضائية ولعدم الإنجرار وراء التحريض الطائفي والمناطقي

2024-04-09 | 12:09
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علي حسن خليل: الثقة يجب ان تكون كاملة بالجيش والقوى الامنية وبالسلطات القضائية ولعدم الإنجرار وراء التحريض الطائفي والمناطقي
علي حسن خليل: الثقة يجب ان تكون كاملة بالجيش والقوى الامنية وبالسلطات القضائية ولعدم الإنجرار وراء التحريض الطائفي والمناطقي
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علي حسن خليل: الثقة يجب ان تكون كاملة بالجيش والقوى الامنية وبالسلطات القضائية ولعدم الإنجرار وراء التحريض الطائفي والمناطقي

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باسيل: الم يحن الوقت لتنفيذ خطّة رحيل وعودة النازحين السوريين عن ارض لبنان؟
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بدأ رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل حديثه، بعد اجتماع المجلس اليساسي، بالتقدم بالتعازي من عائلة المغدور باسكال سليمان منسق قضاء جبيل ومن حزب القوات اللبنانية وسائر اللبنانيين. وأبدى تقديره لكلام زوجة المغدور، المسؤول والذي ينمّ عن ايمان مسيحي حقيقي وعن وعي وطني كبير، ولأخيه الذي اتصل بباسيل منذ وقوع الحادث طلبًا للمساعدة كأخ محبّ.

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بدأ رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل حديثه، بعد اجتماع المجلس اليساسي، بالتقدم بالتعازي من عائلة المغدور باسكال سليمان منسق قضاء جبيل ومن حزب القوات اللبنانية وسائر اللبنانيين. وأبدى تقديره لكلام زوجة المغدور، المسؤول والذي ينمّ عن ايمان مسيحي حقيقي وعن وعي وطني كبير، ولأخيه الذي اتصل بباسيل منذ وقوع الحادث طلبًا للمساعدة كأخ محبّ.

خليل: يجب ان تكون الثقة كاملة بالجيش وبالقوى الامنية وبالقضاء وتغليب منطق الحوار
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خليل: يجب ان تكون الثقة كاملة بالجيش وبالقوى الامنية وبالقضاء وتغليب منطق الحوار

لمناسبة ذكرى مرور ثلاثة ايام على إستشهاد المقاومين موسى الموسوي (السيد ) ، محمد علي وهبي (ابو شمران ) ومحمد شيت ( فلاح) نظمت حركة امل وذوي الشهداء احتفالا تكريميا في النادي الحسيني لمدينة النبطية حضره عضو كتلة التنمية والتحرير، النيابية النائب علي حسن خليل ممثلاً رئيس مجلس النواب رئيس حركة امل الاستاذ نبيه بري ، رئيس المكتب السياسي في الحركة جميل حايك ، عضو هيئة الرئاسة خليل حمدان والنواب ناصر جابر ، أيوب حميد ، هاني قبيسي وعلي خريس ، إمام مدينة النبطية العلامة الشيخ عبد الحسين صادق

15:31

خليل: يجب ان تكون الثقة كاملة بالجيش وبالقوى الامنية وبالقضاء وتغليب منطق الحوار

لمناسبة ذكرى مرور ثلاثة ايام على إستشهاد المقاومين موسى الموسوي (السيد ) ، محمد علي وهبي (ابو شمران ) ومحمد شيت ( فلاح) نظمت حركة امل وذوي الشهداء احتفالا تكريميا في النادي الحسيني لمدينة النبطية حضره عضو كتلة التنمية والتحرير، النيابية النائب علي حسن خليل ممثلاً رئيس مجلس النواب رئيس حركة امل الاستاذ نبيه بري ، رئيس المكتب السياسي في الحركة جميل حايك ، عضو هيئة الرئاسة خليل حمدان والنواب ناصر جابر ، أيوب حميد ، هاني قبيسي وعلي خريس ، إمام مدينة النبطية العلامة الشيخ عبد الحسين صادق

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