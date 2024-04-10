محمد يزبك: للعيد هذا العام معنى خاص

اعتبر رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك في خطبة عيد الفطر المبارك التي القاها في مسجد الامام علي عليه السلام في بعلبك بعد اداء صلاة العيد

ان للعيد هذا العام معنى خاص حيث ياتي في ظل استمرار حرب الابادة التي يقوم بها العدو الصهيوني ضد الاطفال والنساء والشيوخ في غزة داعيا الى ضرورة دعم غزة ومقاومتها الشريفة الصامدة بكل الامكانات المتاحة لكي تتمكن من الصمود وتحقيق الهزيمة للعدو .