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محليات

محمد يزبك: للعيد هذا العام معنى خاص

2024-04-10 | 02:27
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محمد يزبك: للعيد هذا العام معنى خاص
محمد يزبك: للعيد هذا العام معنى خاص

اعتبر رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك في خطبة عيد الفطر المبارك التي القاها في مسجد الامام علي عليه السلام في بعلبك بعد اداء صلاة العيد
ان للعيد هذا العام معنى خاص حيث ياتي في ظل استمرار حرب الابادة التي يقوم بها العدو الصهيوني ضد الاطفال والنساء والشيوخ في غزة داعيا الى ضرورة دعم غزة ومقاومتها الشريفة الصامدة بكل الامكانات المتاحة لكي تتمكن من الصمود وتحقيق الهزيمة للعدو .

يزبك حيا صمود المقاومة الاسلامية والاهالي المضحين الشرفاء في الجنوب 
الذين يدافعون عن كل لبنان  .
وقال : اننا نريد كل الخير للبنان الجوهرة  بعيد عن اصوات الفتنة التي تذكر بالحرب الاهلية ، داعيا الى تشكيل جبهة وطنية واحدة لمواجهة الاخطار والفتن التي يريدها العدو من اجل الهاء المقاومة عن مواجهته والتصدي لمخططاته .
محمد يزبك: للعيد هذا العام معنى خاص

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