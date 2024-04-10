الجديد تواكب مراسم نقل جثمان المغدور باسكال سليمان باتجاه مستشفى سيدة المعونات في جبيل

اعتبر رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك في خطبة عيد الفطر المبارك التي القاها في مسجد الامام علي عليه السلام في بعلبك بعد اداء صلاة العيد ان للعيد هذا العام معنى خاص حيث ياتي في ظل استمرار حرب الابادة التي يقوم بها العدو الصهيوني ضد الاطفال والنساء والشيوخ في غزة داعيا الى ضرورة دعم غزة ومقاومتها الشريفة الصامدة بكل الامكانات المتاحة لكي تتمكن من الصمود وتحقيق الهزيمة للعدو .
أشار المفتي الجعفري الممتاز أحمد قبلان الى أن "البلد اليوم في خطر أكبر من الماضي في ظلّ المخطط للعمل على التطبيع مع العدو في المنطقة، وأيّ خطر في التقديرات سينتهي بالبلد كمستعمرة إسرائيلية وهذا ما لا يمكننا التنازل عنه".