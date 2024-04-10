مدرج على قائمة العقوبات الاميركية.. عثر عليه جثة في المتن!

بعد العثور على المواطن محمد سرور (57 عاماً) الثلاثاء جثة هامدة مصابة بثلاث بثلاث طلقات نارية في منطقة المونتيفردي بالمتن، تبين أنه مدرج على قائمة العقوبات الأميركية بتهمة تحويل أموال من الى حركة "حماس".



ووفقاً لموقع وزارة الخزانة الأميركية فإن "سرور، مرتبط مالياً بحماس وحزب الله، ومسؤول عن تحويل عشرات الملايين من الدولارات سنوياً من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس".

لكن من غير المعروف بعد دوافع عملية القتل، خصوصاً أن سرور فقد قبل 5 أيام لدى عودته من محل للصرافة بعد سحبه حوالة مالية، وبالتالي من غير المعروف ما إذا كان مقتل سرور عملية سرقة أم تصفية.

وكانت "الوكالة الوطنية للاعلام" أفادت الثلاثاء بأن سرور فُقد قبل ايام لدى عودته من محل للصرافة في بيت مري، بعد سحبه حوالة مالية، وعثر عليه جثة مصابة بثلاث طلقات نارية، وفوراً حضرت الأجهزة الأمنية والأدلة الجنائية وبوشرت التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة بعدما كشف الطبيب الشرعي على الجثة.