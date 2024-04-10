موكب جثمان المغدور باسكال سليمان توقف في محطات عدة قبل وصوله الى مستشفى سيدة المعونات في جبيل

موكب جثمان المغدور باسكال سليمان توقف في محطات عدة قبل وصوله الى مستشفى سيدة المعونات في جبيل