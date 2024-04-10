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محليات

"القومي": الطابور الخامس في لبنان إسمه "القوّات"

2024-04-10 | 10:45
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&quot;القومي&quot;: الطابور الخامس في لبنان إسمه &quot;القوّات&quot;
"القومي": الطابور الخامس في لبنان إسمه "القوّات"

أكد "الحزب السوري القومي الإجتماعي" أن "أي محاولة اعتداء على أي مركز من مراكزنا لن تمر أبدًا".

وقال في بيان: "يبدو أن هناك البعض في لبنان، ممن يحترفون لعبة الدماء والفتن، قد استغلوا حادثة سرقة وقتل مدانة من قبلنا، وقرّروا طعن المقاومة في ظهرها، واستغلال الحرب الدائرة جنوبًا لمحاولة إحداث بلبلة في الداخل خدمة لأسيادهم".
أضاف البيان: "يهم الحزب السوري القومي الإجتماعي أن يؤكّد بوضوح، أن أي محاولة اعتداء على أي مركز من مراكزه لن تمر أبدًا وبشكل مطلق، وأنّه لن يكون لقمةً سائغةً لأي أحد تسوّل له نفسه اللعب بالإستقرار الأمني. ويجدد الحزب، إيمانه بعمل الأجهزة الأمنية والقضائية، والتي كشفت الجريمة، وأظهرت جوانبها بدقة ومسؤولية، ويدرك تمامًا أنّ الضبّاط والعناصر لديهم ما يكفي من الكفاءة والشجاعة والحكمة لمنع تطبيق مشاريع الإقتتال الداخلي".
وختم البيان: "إن تجهيل الفاعلين هو من شيم الضعفاء، أمّا الأقوياء فيسمّون الأمور بأسمائها، وبالنسبة للحزب السوري القومي الإجتماعي، فإن الطابور الخامس في لبنان اسمه "القوّات اللبنانية" التي تنفذ أجندات خطيرة تمس بأمن البلاد وتخدم العدو "الاسرائيلي" بشكل واضح".
 
"القومي": الطابور الخامس في لبنان إسمه "القوّات"

محليات

القوّات اللبنانية

الحزب السوري القومي الإجتماعي

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