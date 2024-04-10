الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
17
o
الجنوب
18
o
البقاع
11
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
10:14
جدل بشأن أكبر معمر في العالم!
10:09
هل يمكن أن تساهم الروائح الطيبة بعلاج الخرف والاكتئاب؟
08:02
بالفيديو - تمساح ابتلع مسيرة كانت تصوره!
06:46
عبر قارة بأكملها خلال 352 يوماً ركضاً!
06:28
بالفيديو - جسم غامض يظهر في السماء خلال الكسوف!
محليات
هل تسلّل "الموساد" الى بيت مري؟.. التفاصيل مع هادي الأمين ضمن النشرة المسائية
2024-04-10 | 12:21
A-
A+
هل تسلّل "الموساد" الى بيت مري؟.. التفاصيل مع هادي الأمين ضمن النشرة المسائية
مقالات ذات صلة
بعد حديث البطريرك عن الإقصاء... "الجديد" تفنّد بالأرقام الغياب المسيحي عن الدولة... التفاصيل في النشرة المسائية
"ميني حوار" للاتفاق على اسم الرئيس ... تابعوا التفاصيل في النشرة المسائية
مناقشات صفقة التبادل مستمرة.. و"إسرائيل" تتخبّط داخلياً | التفاصيل في النشرة المسائية
هل تسلّل "الموساد" الى بيت مري؟.. التفاصيل مع هادي الأمين ضمن النشرة المسائية
محليات
تسلّل
"الموساد"
مري؟..
التفاصيل
الأمين
النشرة
المسائية
العودة الى الأعلى
تجدد: نأمل أن يكون هذا العيد محطة تفكر بضرورة تغليب مصلحة وطننا وحماية دستوره
باسيل: الم يحن الوقت لتنفيذ خطّة رحيل وعودة النازحين السوريين عن ارض لبنان؟
اقرأ ايضا في محليات
13:28
الإعتداء على مكتب "القومي".. ميقاتي يدين وجعجع ينفي علاقة "القوات"
صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الاتي:
13:28
الإعتداء على مكتب "القومي".. ميقاتي يدين وجعجع ينفي علاقة "القوات"
صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الاتي:
13:28
معلومات الجديد: ساعة وفاة باسكال سليمان كانت هي نفسها ساعة إعتراض سيارته نتيجة تلقيه ضربة قوية على الراس
13:28
معلومات الجديد: ساعة وفاة باسكال سليمان كانت هي نفسها ساعة إعتراض سيارته نتيجة تلقيه ضربة قوية على الراس
13:27
معلومات الجديد: معظم المطلوبين باتوا في قبضة المخابرات بإستثناء شخص من آل نون الموجود على الأرجح لدى المخابرات السورية التي وعدت بتسليمه خلال الساعات المقبلة
13:27
معلومات الجديد: معظم المطلوبين باتوا في قبضة المخابرات بإستثناء شخص من آل نون الموجود على الأرجح لدى المخابرات السورية التي وعدت بتسليمه خلال الساعات المقبلة
يحدث الآن
عربي و دولي
13:59
الحوثيون يعلنون إستهداف سفن ومدمرة أميركية في خليج عدن
منوعات
13:59
لإنو بيلبقلها تكون نجمة العيد.. الفنانة نوال الزغبي ضيفة نيشان في "الذهبية" الآن على الجديد
محليات
13:28
الإعتداء على مكتب "القومي".. ميقاتي يدين وجعجع ينفي علاقة "القوات"
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
10:21
بالفيديو والصور - إستشهاد 3 من أبناء هنية وعدد من أحفاده بقصف "إسرائيلي".. كيف علّق على النبأ؟
2024-04-09
وزير العدل أكّد متابعة تفاصيل التحقيق بقضية مقتل باسكال سليمان لتوقيف المتورّطين
2024-04-07
الجديد تنشر تفاصيل بشأن حادثة إختطاف منسّق "القوات" في جبيل باسكال سليمان
13:12
معلومات الجديد: كل المعلومات في قضية مقتل باسكال سليمان أصبحت لدى "القوات" عبر المنسق المكلف متابعة ملف الجريمة النائب جورج عدوان
12:21
هل تسلّل "الموساد" الى بيت مري؟.. التفاصيل مع هادي الأمين ضمن النشرة المسائية
13:28
معلومات الجديد: ساعة وفاة باسكال سليمان كانت هي نفسها ساعة إعتراض سيارته نتيجة تلقيه ضربة قوية على الراس
بالفيديو
بالفيديو
13:22
مقدمة النشرة المسائية 10-04-2024
13:22
النشرة الجوية 10-04-2024
12:36
مراسلة الجديد تستمر في مواكبة تقبل التعازي بكنيسة مار جرجس في جبيل
10:28
قضية باسكال سليمان.. كنيسة مار جرجس ما زالت تستقبل المعزين
10:21
بالفيديو والصور - إستشهاد 3 من أبناء هنية وعدد من أحفاده بقصف "إسرائيلي".. كيف علّق على النبأ؟
07:19
موكب جثمان المغدور باسكال سليمان توقف في محطات عدة قبل وصوله الى مستشفى سيدة المعونات في جبيل
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
10:54
بعد قتله في ظروف غامضة.. عائلة سرور تصدر بياناً!
محليات
10:54
بعد قتله في ظروف غامضة.. عائلة سرور تصدر بياناً!
محليات
07:31
مدرج على قائمة العقوبات الاميركية.. عثر عليه جثة في المتن!
محليات
07:31
مدرج على قائمة العقوبات الاميركية.. عثر عليه جثة في المتن!
منوعات
06:28
بالفيديو - جسم غامض يظهر في السماء خلال الكسوف!
منوعات
06:28
بالفيديو - جسم غامض يظهر في السماء خلال الكسوف!
عربي و دولي
10:21
بالفيديو والصور - إستشهاد 3 من أبناء هنية وعدد من أحفاده بقصف "إسرائيلي".. كيف علّق على النبأ؟
عربي و دولي
10:21
بالفيديو والصور - إستشهاد 3 من أبناء هنية وعدد من أحفاده بقصف "إسرائيلي".. كيف علّق على النبأ؟
منوعات
08:02
بالفيديو - تمساح ابتلع مسيرة كانت تصوره!
منوعات
08:02
بالفيديو - تمساح ابتلع مسيرة كانت تصوره!
محليات
05:32
بالفيديو: غياث يزبك يبكي في برنامج الحدث
محليات
05:32
بالفيديو: غياث يزبك يبكي في برنامج الحدث
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024