نواب قوى المعارضة: لتحويل يوم غد إلى يوم حداد وطني

بمناسبة جناز الشهيد باسكال سليمان ظهر غد الجمعة 12 نيسان 2024 في كنيسة مار جرجس في جبيل، يدعو نواب قوى المعارضة اللبنانيين الى تحويل يوم غد الى يوم حداد وطني تضامنا مع عائلة باسكال سليمان وتحية لروحه، واظهارا لتضامن جميع اللبنانيين مع الدولة اللبنانية وسيادتها في وجه فوضى السلاح والفلتان الامني والسلاح غير الشرعي الذي يعاني منه لبنان حالياً.