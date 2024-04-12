حزب الله يعلن استهداف مواقع عدة للاحتلال بالصواريخ بينها موقع الزاعورة في الجولان المحتل

كما اعلن الحزب في بيان آخر ان "مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 17:05 من بعد ظهر يوم الجمعة 12-04-2024 موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة. "
واعلن ايضاً "استهداف موقع المرج بالأسلحة المناسبة عند الساعة 16:10 من بعد ظهر اليوم وأصابته إصابة مباشرة".
وبحسب بيان رابع للحزب فقد "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 17:10 من بعد ظهر يوم الجمعة 12-04-2024 موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة".
كما اعلن الحزب " دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 17:50 من بعد ظهر يوم الجمعة 12-04-2024 تلة الكرنتينا بالأسلحة المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة."