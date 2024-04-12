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محليات

حزب الله يعلن استهداف مواقع عدة للاحتلال بالصواريخ بينها موقع الزاعورة في الجولان المحتل

2024-04-12 | 14:04
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حزب الله يعلن استهداف مواقع عدة للاحتلال بالصواريخ بينها موقع الزاعورة في الجولان المحتل
حزب الله يعلن استهداف مواقع عدة للاحتلال بالصواريخ بينها موقع الزاعورة في الجولان المحتل

اعلن حزب الله في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردا اعتداءات ‏العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وأخرها على بلدتي الطيبة وعيتا الشعب قصف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 20:00 من مساء يوم الجمعة 12-04-‌‏2024 مرابض ‏مدفعية العدو في الزاعورة بعشرات صواريخ الكاتيوشا. ‏"

كما اعلن الحزب في بيان آخر ان "‏مجاهدي ‏المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 17:05 من بعد ظهر يوم الجمعة 12-04-‌‏2024 موقع ‏رويسات العلم  في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة  بالأسلحة المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.  ‏"

واعلن ايضاً  "استهداف موقع ‏المرج بالأسلحة المناسبة عند الساعة 16:10 من بعد ظهر اليوم وأصابته إصابة مباشرة".

وبحسب بيان رابع للحزب فقد "استهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 17:10 من بعد ظهر يوم الجمعة 12-04-‌‏2024 موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة".

كما اعلن الحزب " دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 17:50 من بعد ظهر يوم الجمعة 12-04-‌‏2024 تلة ‏الكرنتينا بالأسلحة المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة."

حزب الله يعلن استهداف مواقع عدة للاحتلال بالصواريخ بينها موقع الزاعورة في الجولان المحتل

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