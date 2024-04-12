حزب الله: نفذنا عصر اليوم هجوماً جوياً بمسيرات إنقضاضية على قاعدة راموت نفتالي
اعلن حزب الله في بيان تنفيذ هجوم جوي بمسيرات إنقضاضية استهدف قاعدة راموت نفتالي المعادية
اعلن حزب الله في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وفي إطار الرد على الاعتداءات الصهيونية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وأخرها على بلدتي الطيبة وعيتا الشعب، شن مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 19:10 من عصر يوم الجمعة 12-04-2024 هجوما جويا بمسيرات إنقضاضية على قاعدة راموت نفتالي. "