ميقاتي من بكركي : الحلّ الأساسيّ لملف النزوح اعتبار معظم المناطق في سوريا آمنة

إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي قبل ظهر اليوم في بكركي. وشارك في اللقاء الوزير السابق نقولا نحاس.

وبعد الزيارة قال ميقاتي : "استمعت خلال اللقاء الى الهواجس الأمنية السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي عبر عنها صاحب الغبطة، وهي في اعتقادي بمكانها، وتوافقنا على ان الحل هو دائما بالدولة القوية والقادرة، وهذا هو المطلوب في الوقت الحاضر، كما ان بداية الحل تكون بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة ومن بعدها البدء بعملية الإصلاح الشامل، وهذا ما أشار اليه صاحب الغبطة بالأمس خلال تشييع باسكال سليمان."

واضاف: "جريمة قتل باسكال سليمان مدانة بكل المقاييس. نحن اليوم تذكرنا بداية الحرب الاليمة في 13 نيسان، وأريد من هذا المنبر توجيه نداء الى الجيل الذي لم يكن شاهدا على 13 نيسان بأن يأخذ العبر ، واوجه نداء الى القيمين على مواقع التواصل الاجتماعي بأن يتقوا الله لأن الكلمات والتعابير التي تنشر على هذه المواقع هي محرمة."

وتابع: " الأمر الثاني الذي علينا الاتعاظ منه، هو ان ما لبناني يمكن ان يربح على انقاض اللبناني الاخر، فكلنا نخسر اذا حاربنا بعضنا البعض.انا الأمر العبرة الثالثة التي يجب ان نستخلصها من 13 نيسان فهي عودة الجميع الى الدولة التي هي قارب الإنقاذ الذي يجب على الجميع التمسك به. نسمع اليوم كلاما من هنا وهناك خلاصته رثاء الدولة علما ان هناك مثلا يقول"لا ترثي نفسك حتى لا يرثيك من حولك".نحن نقوم برثاء نفسنا والدور الذي تقوم به الدولة، بينما الدولة هي جامعة للكل.صحيح أن هناك زيادة في معدل الجرائم ولكن معظم الجرائم تم كشف مرتكبيها خلال ساعات وايام، وهذه نقطة إيجابية جدا تسجل للقوى الأمنية ولمخابرات الجيش ولشعبة المعلومات ".

وقال: "في موضوع العمل الحكومي أكدت لصاحب الغبطة بأننا لسنا هواة سلطة ولا نريد ان نستأثر وان نأخذ مكان احد، فهل الاعتكاف وعدم الأقدام هو الحل؟ طبعا لا.نحن سنظل متابع ونثابر لأننا كلنا ثقة بأن ما نقوم به هو الحفاظ على كيان هذه الدولة من دون أي انتقائية أو استنسابية،بينما البعض يحاسبنا بانتقائية، فما يعجبه لا يتكلم عنه بالخير بل يهاجمنا على ما لا يعجبه، ونحن نقبل بهذا الرجم لأن دورنا في هذا الوضع الصعب هو المحافظة على كيان الدولة."

وفي رده على سؤال "هل الصحيح بان لبنان تلقى تهديدات بأنه سيدمر في حال شارك في الرد الايراني على اسرائيل؟"، قال ميقاتي: " لا تهديدات مباشرة، ولكن التهديدات التي تطلق هي نوع من الحرب الاستباقية، لأنه في العمل الحربي فان اهم عنصر هو المفاجاة. لم يعد هناك من مفاجأة ، لا أعرف اذا كانت ستحصل ضربة، ولكن عنصر المفاجأة لأي ضربة لم يعد موجودا، وبالتالي ما قيل وما يقال هو من باب الردع الاستباقي."

وردا على سؤال عن ازمة النازحين السوريين : "نحن نقوم بوضع حل لهذه الأزمة من خلال الاتصالات التي نقوم بها، والحل يبدأ باعتبار معظم المناطق في سوريا مناطق آمنة لنقوم بترحيل السوريين الذين قدموا الى لبنان تحت عنوان "لاجئين"."

وتابع: "يجب ان نميز بين السوريين الموجودين على الاراضي اللبنانية والذين يعملون ويساهمون في الاقتصاد وبين الذين يدخلون تحت عنوان لاجئين ونازحين بهدف الافادة من هذا الموضوع. عندما تصبح هناك مناطق أمنة في سوريا واعتراف دولي بهذا الموضوع، سيتم ترحيل معظم السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية الذين لا يؤدون اي عمل أو لا يكونون في لبنان تحت غطاء قانوني. من لديه إقامة وإجازة عمل ويعمل ضمن القانون فنحن نحترمه مثلما نحترم اي مواطن عربي اخر."

وأضاف: "لا شيء يوحد اللبنانيين حاليا اكثر من موضوع النازحين، ومن خلال الاتصالات الدولية التي نقوم بها نسعى الى البدء بما يلزم في هذا الملف."